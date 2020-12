Italia in zona rossa: i controlli a Natale

Poche multe anche in Bergamasca Su 5.745 controlli effettuati dalla polizia locale insieme a carabinieri e agenti di polizia di Stato, soltanto due le contravvenzioni.

Sono 55.486 le persone controllate nel giorno di Natale nell’ambito delle verifiche per il rispetto dei divieti introdotti con il decreto del 18 dicembre in tutta Italia. Di queste, 823 sono state sanzionate e 7 denunciate per aver violato la quarantena. Secondo i dati del Viminale, sono state invece 8.794 le verifiche sulle attività ed esercizi commerciali, che hanno portato alla chiusura di 9 negozi e a sanzioni per 31 titolari.

Poche poche le multe anche a Bergamo e in provincia nei primi due giorni della zona rossa natalizia. Giovedì 24, su 5.745 controlli effettuati dalla polizia locale insieme a carabinieri e agenti di polizia di Stato, soltanto due le contravvenzioni. Una persona è stata denunciata per violazione della quarantena. Nessuna sanzione per i 124 esercizi commerciali controllati.

