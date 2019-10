Jeep contro il treno della Teb

Paura ad Alzano ma tutti illesi Incidente poco dopo le 13.30 di giovedì 24 ottobre ad Alzano: una Jeep è finita contro il tram della Teb. Uno scontro che fortunatamente non ha creato feriti.

Illesi, infatti, i due coniugi a bordo della macchina: L. C., 55 anni di Villa di Serio, e il marito A. V. del ’61. Il risultato dello schianto: il frontalino della locomotiva della Teb semi divelto e penzolante, la parte anteriore della Jeep nera completamente distrutta, i due airbag anteriori esplosi.

Lo schianto poco dopo le 13,30 in via Pesenti, dove la strada delle piscine e del palasport incrocia i binari della Teb. La Jeep con a bordo i due coniugi si ferma per far scendere la figlia della coppia che ha appena festeggiato il compleanno e deve rientrare al lavoro, in zona. Salutata la figlia la madre risale in auto, si rimette al volante e riparte, apparentemente senza notare che il semaforo è rosso. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire: sarà oggetto degli accertamenti della Polizia locale di Alzano intervenuta per i rilievi con due pattuglie e probabilmente i filmati delle telecamere della Teb acquisiti contribuiranno a chiarire meglio i contorni dell’episodio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA