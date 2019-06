La Briantea potrebbe riaprire in anticipo

Lo «squarcio» nella strada - Foto Positivo il bilancio della prima giornata di lavori. I vigili: «Disagi contenuti». Forse già da domenica via libera alle auto tra le rotonde della Motorizzazione e di Longuelo.

Code, ma niente paralisi. È positivo il bilancio del primo giorno di lavori sulla Briantea, chiusa nel tratto dalla rotatoria all’altezza della Motorizzazione fino alla rotatoria Locatelli (al confine tra Longuelo e Curno), per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale. «L’intervento è iniziato di notte così da guadagnare tempo prezioso ed evitare maggiori disagi – spiega l’architetto Leonardo Togni, direttore dei lavori –. Siamo in linea con il nostro cronoprogramma e i lavori procedono al meglio. Gli scavi sono terminati e abbiamo proceduto con la posa di sei prefabbricati in cemento armato».

cantiere sottopasso e chiusura della Briantea

(Foto by Luigi Residori)

Si temevano ripercussioni pesanti per la viabilità cittadina, ma venerdì è andata meglio di quanto si potesse pensare. «Ho verificato di persona la situazione – aggiunge Togni – e sono più tranquillo rispetto alle mie previsioni iniziali. Non ci sono stati problemi eccessivi al traffico, grazie soprattutto al lavoro della polizia locale».

