La Carrara fa il boom: pienone all’evento tra djset, street food e visite scontate - Foto

«NeverEnding Carrara»: l’evento di tre giorni a Bergamo per l’Accademia, prima della sua chiusura in vista di un riallestimento che verrà svelato al pubblico tra 5 mesi, con la riapertura per la Capitale della Cultura, nella serata inaugurale di venerdì 26 agosto ha già fatto il boom. L’afflusso dei cittadini e dei turisti si è ingrandito con il passare dei minuti, riempiendo piazza Carrara (chiusa alle auto) di giovani, curiosi, appassionati d’arte e di musica.

Tante le persone sedute ai tavoli per gustare specialità regionali, altrettante a ballare nel cortile dove è stato allestito un djset e lunghe code per entrare nella pinacoteca (ingresso scontato al 50% per tutti e tre i giorni dell’evento e apertura fino a mezzanotte). Alto gradimento per l’iniziativa pensata appositamente per «NeverEnding Carrara», la «Museum Escape», un’esperienza immersiva «che porta il visitatore all’interno delle opere esposte, svelando inganni, presagi e curiosi retroscena», recita il programma dei festeggiamenti, visibile sul sito web dell’Accademia Carrara (www.lacarrara.it).