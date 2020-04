Bergamo, 9.815 positivi, 103 in un giorno

«Dati buoni, ma a Pasqua tutti a casa» «I dati di oggi ci parlano di una situazione in lento ma costante miglioramento. Lo sforzo complicato che stiamo facendo quindi porta a risultati». Lo ha detto, nel corso dell’ormai consueta diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha poi spiegato come i casi positivi in Lombardia siano saliti a quota 51.534, 1.079 più di domenica.

«La situazione è in lento e costante miglioramento e anche i dati di Milano sono confortanti. Importante è che in nessun modo si abbassi la guardia. Prepariamoci a una Pasqua a casa, senza gite fuori porta e senza pic-nic nei parchi» ha iniziato così la conferenza stampa l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

Diminuisce il numero di persone ricoverate per Coronavirus in Lombardia dove sono 51.534 i positivi, con un aumento di 1.089 rispetto a domenica. Sono 11.914 i ricoverati non in terapia intensiva (-95 rispetto a domenica) a cui si aggiungono i 1.343 in terapia intensiva (+26). È di 9.020 il numero delle persone decedute per Covid in regione, di cui 297 domenica. «I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 5.500, meno rispetto agli 8.107 di domenica». E aggiunge: «I dati ci parlano di una situazione in lento ma costante miglioramento. Lo sforzo complicato che stiamo facendo quindi porta a risultati».

«Oggi (lunedì 6 aprile, ndr) anche i dati di Milano sono confortanti quindi li raccogliamo con buona soddisfazione»: sono i dati resi noti dall’assessore al Welfare. Nella provincia del capoluogo lombardo i positivi sono 11.538 con una crescita di 308 nuovi positivi (domenica +411), mentre a Milano città ci sono 112 nuovi positivi per un totale di 4.645 (domenica +171). Migliorano anche i dati a Brescia con +137 positivi per un totale di 9477 e Bergamo con +103 per un totale di 9815 positivi.

I DATI DI BERGAMO

Sono 9.815 i pazienti positivi, +103 in un giorno: erano 124 domenica. In totale, nella nostra provincia, si sono registrati 2.480 decessi: 55 nelle ultime 24 ore.



Bergamo città: +15 casi nella giornata di lunedì 6 aprile, per un totale di 1.248 casi positivi.

