La Fiera di Bergamo torna a fare eventi. Una targa per ricordare il suo ruolo nella lotta al Covid L’ospedale Papa Giovanni XXIII ha «riconsegnato» all’Ente Fiera Promoberg le chiavi della Fiera di Bergamo, pronta a tornare alla sua vocazione e ad ospitare eventi fieristici già dal fine settimana con la Fiera di Sant’Alessandro.

La manifestazione è stata l’occasione per scoprire una targa commemorativa che l’ospedale di Bergamo ha voluto donare alla Fiera, all’ingresso di quello che per 16 mesi è stato un ospedale e presidio sanitario di riferimento per il territorio bergamasco e non solo. Una targa a memoria del ruolo che la Fiera ha avuto nella lotta al Covid.

