La Fondazione Teatro Donizetti cerca il personale di sala per il periodo estivo Il mondo dello spettacolo è ripartito, dopo la sosta forzata dovuta alla diffusione del COVID 19, e la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo è alla ricerca di personale di sala da adibire all’assistenza del pubblico in occasione delle proprie attività che si svolgeranno nel periodo estivo, dall’1 luglio al 31 agosto 2021

Allo scopo è stata attivata una procedura di selezione, tramite raccolta di manifestazioni di interesse, per curriculum e colloquio individuale, per la formazione di una graduatoria dalla quale la Fondazione attingerà il personale necessario alla copertura del servizio. L’avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito internet https://trasparenza.teatrodonizetti.it/docu.../bandi-aperti/

Le candidature andranno inviate entro le ore 12 di martedì 22 giugno al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o comunitaria (è ammessa la candidatura anche di cittadini extracomunitari, se in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o studio); maggiore età; possesso di diploma di scuola media superiore; buona conoscenza della lingua italiana e inglese; godimento dei diritti civili e politici; non avere condanne giudiziarie; idoneità psicofisica e disponibilità a svolgere il servizio sia in orario diurno che serale, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi.

