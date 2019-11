La galleria Montenegrone e la protesta

«Col rosso effetto tappo sul traffico» Spesso chiusa quando rischia di intasarsi, le proteste dei pendolari.

Mai vista una situazione così, è peggio di quando non c’era la superstrada». Lo sfogo dei pendolari della Valle Seriana trova rappresentanza in un gruppo Facebook - «Viabilità in Valle Seriana» - di quasi cinquemila iscritti che è diventato un interlocutore politico per gli enti territoriali, Provincia in primis. Sul banco degli imputati proprio la 671 della Valle Seriana e in particolare uno dei suoi punti più critici, la galleria di Montenegrone, dove il sistema di sicurezza fa scattare automaticamente il semaforo rosso quando è a rischio di intasamento. E capita più volte al giorno.

Risorse non se ne vedono, intanto la Comunità montana ha convocato un tavolo per raccogliere idee. Spostandosi in pianura, non è meglio la Soncinese: dieci semafori in 28 chilometri.

