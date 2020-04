La lettera: io, infermiere contagiato

«Quel sostegno e affetto durante le cure» Una lettera che racconta di dolore, ma anche di speranza. Di profesionalità e attenzioni amorevoli. Ai tempi del coronavirus. L’ha scritta un ospite del Carisma.

«Sono un infermiere che lavora all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. In breve la mia storia. Il giorno 2 marzo scorso mi ritrovo febbricitante con febbre tosse ecc. ecc.

Rimango a casa il venerdì 6, tampone positivo e alla lastra primo focolaio a destra. Vengo rimandato al domicilio con antibiotico terapia. Il lunedì 9 ho una sincope con rilascio sfinterico, sicuramente una reazione vagale visto che avevo dissenteria, questo sarà un episodio molto rilevante quando giungerò presso la vostra struttura. A carponi e da sdraiato nella doccia, mia moglie mi lava.

Un collega con tutti i dubbi del caso viene mandato a fine turno a mettermi flebo plasil ecc.».

«Giovedì 12 vengo portato in Pronto soccorso per difficoltà respiratoria, desaturazione tosse ecc. ecc. Qui scoprono un secondo focolaio a sinistra e l’aumento del focolaio di destra. Vengo ricoverato. Il giorno 16 vengo trasferito presso la Fondazione Carisma, camera C220. Vengo accolto dall’infermiera I. e dal dr. P., è sbagliato accolto, vengo moralmente, sanitariamente, abbracciato da subito in una coccola incredibile. Il dr. P. premurosissimo mi visita da testa a piedi e mi spiega l’iter a cui sarò sottoposto».

«Avevo da poco saputo di un collega morto in ospedale, D. B.; e io, arrivavo dall’ospedale dove non si ha davvero l’idea di cosa ci sia se non lo si vive. Insomma umore sotto terra ricordo che piangevo in continuazione. Il dr. P. teneramente mi dice di non pensare più a nulla e di essere un po’ egoista e di pensare solo a me stesso e di non esitare a chiedere qualsiasi cosa, frase che mi ripeterà ogni volta che passerà in visita.

La collega I., prima di uscire prende il telecomando dal tavolo, me lo appoggia sul letto e dolcemente mi consiglia di guardarmi qualche film e non telegiornali o altro. Consiglio che darò anche al collega che è arrivato in Carisma qualche giorno dopo. Il mattino dopo chiedo se fosse possibile farmi una doccia: era dal giorno 9 che mi lavavo con salviette umidificate».

«Senza esitare un istante A., che chiamerò la mia lava-trice (salvatrice del lavaggio) mi porta tutto il necessario. Cosa hanno fatto di speciale? Nulla, ma provate a non lavarvi da 10 giorni ed arrivare da un ospedale in trincea. Sono stati dei regali pazzeschi, ed erano tutti per me.

Ma dove mi trovo? Coccolato da ogni parte! Uso il nome di I., A. e dr. P., prime persone che ho conosciuto e memorizzato il nome per non dimenticare nessuno, ma proprio nessuno tutti sono stati I., A., dr. P.

Vorrei abbracciarli tutti dalla responsabile N. con i suoi grandi occhiali neri, dietro un reparto così deve esserci per forza un capo così, fino alle signore delle pulizie. Vorrei citare tutti uno a uno, non voglio dimenticare nessuno, tutti hanno lo stesso peso».

«Professionalità, gentilezza, attenzione a tutti i bisogni, ma soprattutto coccole, tante coccole da parte di tutti, ma la cosa bella, verso tutti, ma proprio tutti anche a chi poi si dimostrava un po’ pesantino come paziente. Sempre un sorriso sempre una gentilezza nonostante la mole di lavoro diversa dalla routine ed ad alto rischio, ricordiamoci che siamo in un reparto Covid a tutti gli effetti.

Metti il naso fuori dalla stanza per cambiare la visione del mondo, se qualcuno ti vede subito la domanda...hai bisogno di qualcosa? Infine, ma non per importanza, i fisioterapisti che due volte al giorno ci facevano pedalare sulla pedana dei nonnetti visti in tv. Insomma cosa dire, si parla tanto dei sanitari in trincea a partire da noi del 118 con i nostri volontari, ai Pronto soccorso, ai reparti intensivi e sub-intensivi, vero e giusto fanno doppi salti mortali impressionanti a cui va solo il massimo rispetto e gratitudine, ma vorrei tanto parlare per una volta di cosa succede quando poi vieni trasferito in strutture come il Carisma».

«Sono rimasto ricoverato, fino al 1° aprile. Purtroppo quando si é in guerra fa più audience il fronte, ma non dimentichiamo le altrettanto importanti retrovie senza le quali non ci sarebbe il proseguo delle cure e se gli ospedali sono gli eroi del fronte, le Rsa sono gli eroi delle retrovie. Un grandissimo abbraccio a tutti. Grazie».

