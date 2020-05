La Messa del Vescovo in Cattedrale

Segui la diretta qui dalle 10.30 La celebrazione eucaristica di monsignor Francesco Beschi per la solennità della Pentecoste in diretta qui dalle 10.30.

Dopo la Veglia e la gratitudine per chi si è speso accanto agli altri in questi mesi di difficoltà che il vescovo Francesco Beschi ha celebrato sabato 30 maggio, domenica 31, alle 10.30, è in programma la celebrazione eucaristica per la solennità della Pentecoste con il Vescovo dalla Cattedrale in Città Alta che è trasmessa da Bergamo Tv e in streaming qui sul sito de L’Eco di Bergamo.

