«La nascita di Gesù, un mistero inesauribile: Dio ci pone la mano, noi tendiamola a chi si sente perduto»

Con la benedizione, impartita dal vescovo Francesco Beschi «con profonda gioia» come dono di pace, perché solo se «sperimenteremo la pace, diventeremo uomini e donne di pace, in famiglia e nel mondo dove la pace è attesa», si è conclusa la solenne celebrazione della messa di Natale in cattedrale, accompagnato dalla Capella musicale del Du omo. La Messa di mezzanotte è stata preceduta dalla Veglia di Preghiera, presieduta dal vescovo.

La veglia di Natale in Cattedrale

(Foto di Yuri Colleoni)

«La nascita di Gesù è un mistero - ha detto monsignor Beschi nell’omelia della messa del giorno di Natale celebrata questa mattina, 25 dicembre, in Cattedrale -, non significa che è incomprensibile, ma che è inesauribile. Questo annuncio ancora una volta si ripropone con la forza della novità, ci provoca e ci risveglia per chiederci che cosa significhi nella nostra vita di cristiani l’annuncio del Natale. Come cristiani siamo difensori dell’unicità e della dignità di ogni persona. Gesù è il Salvatore che ci libera dal male. Dio ci pone la mano, e noi tendiamo la nostra mano a chi si sente perduto».