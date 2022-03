La partenza della sfilata di Mezza Quaresima: segui la diretta web e tv

L’evento Alle via la sfilata del Ducato di Piazza Pontida: in scena oltre 40 tra gruppi e carri di Carnevale. Tantissima gente lungo il tracciato in centro.

Sono più di 40 i gruppi e i carri allegorici che, dalle 15 di domenica 27 marzo, sfileranno dalla stazione autolinee e percorreranno le vie del centro per la tradizionale sfilata di Mezza Quaresima. Ad accompagnarli un clima di festa, musica per le strade, e il bel tempo.

La gioia di grandi e piccini

«Siamo venuti apposta per vedere la sfilata» dicono lungo le transenne del percorso in viale Papa Giovanni XXIII le tantissime persone che sono arrivate a Bergamo per questa domenica speciale. «Siamo arrivati un’ora fa per non perderci questo momento» raccontano dalle prime file.

«Abbiamo molta voglia di tornare alla normalità, per noi ma soprattutto per i nostri bambini». Tanti, soprattutto tra i più piccoli, non ricordano questo evento tradizionale della Bergamasca: le precedenti due sfilate sono state annullate a causa della pandemia.

Per i bergamaschi è un momento per ripartire e vivere una giornata in leggerezza dopo mesi e mesi durissimi. Molte persone arrivano anche da fuori provincia, principalmente dalla Lombardia, da Brescia e Pavia per esempio.

Il percorso del corteo

Il lungo corteo percorrerà viale Papa Giovanni, in direzione dei Propilei e svolterà a sinistra in via Tiraboschi, per poi transitare in largo Medaglie d’Oro, percorrere via Zambonate e giungere in largo Cinque Vie. Immancabile il passaggio in piazza Pontida, sotto la sede del Ducato.

I carri allegorici e i gruppi iscritti alla sfilata di Mezza Quaresima proseguiranno poi su via Broseta, mentre il corteo si scioglierà all’altezza di via Zendrini, in direzione di via Carducci.

Per consentire lo svolgimento della tradizionale manifestazione, l’amministrazione comunale ha disposto una serie di misure che riguardano sia la sosta sia il transito dei mezzi, in particolare lungo le vie interessate dall’evento.

Fra le arterie che rimarranno chiuse in uscita dalla città c’è anche via Mai, che sarà interrotta all’altezza di viale Papa Giovanni XXIII. Gli agenti della polizia locale di Bergamo disciplineranno il traffico durante tutta la giornata.

La partenza con il Duca e la bandiera ucraina

Il carro del Duca di Piazza Pontida, Mario Morotti, inaugura intorno alle 15 la sfilata di Mezza Quaresima lungo viale Papa Giovanni XXIII.

La bandiera con i colori dell’Ucraina per dire stop alla guerra

(Foto di Bedolis)

A seguire un gruppo di ragazzi portano un drappo dai colori gialli e blu come la bandiera dell’Ucraina per dire stop alla guerra nel cuore dell’Europa. Un lungo applauso ha accolto il loro passaggio. «Grazie Bergamo»: è lo striscione portato dal gruppo per ringraziare i bergamaschi per l’accoglienza dei profughi nella nostra provincia.