«La Pasqua è alimento di fiducia nella vita e in Dio»

LA MESSA. La mattina di Pasqua il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, ha celebrato la Messa in cattedrale: «La vittoria sul male non è l’esito di un male più grande, ma è solo un amore più grande che può vincerlo. Abbiamo bisogno di questo amore che non è solo un sentimento, per noi cristiani è Cristo stesso».

Il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, ha presieduto in cattedrale la Messa del giorno di Pasqua e ha impartito la solenne benedizione papale invitando i molti presenti a «farsi benedizione in famiglia, per le persone care, verso chi vive un tempo di sofferenza».

Nell’omelia ha esortato ad attingere speranza dalla gioia dell”evento pasquale. «Il male che incombe in modo inquietante porta talvolta a pensare che la fede sia inutile – ha detto il Vescovo –. La vittoria sul male non è l’esito di un male più grande, ma è solo un amore più grande che può vincerlo. Abbiamo bisogno di questo amore che non è solo un sentimento, per noi cristiani è Cristo stesso».