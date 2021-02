La proposta per le scuole elementari:

«lezioni programmate fino al 30 giugno» È l’ipotesi per le Elementari. Sembra invece escluso l’allungamento del calendario per Medie e Superiori.

Far recuperare un po’ di socialità ai più piccoli, e magari anche qualche apprendimento, tenendo aperte le scuole fino al 30 giugno, invece che terminare le lezioni la prima settimana di giugno, come hanno sempre previsto finora i calendari scolastici regionali: è un’ipotesi che circola da qualche tempo e che accontenterebbe molti genitori che, terminate le scuole, si trovano spesso a doversi destreggiare tra centri estivi, nonni e baby sitter prima di poter intravedere le agognate ferie.

Per quanto riguarda il prosieguo delle lezioni alle Medie e alle Superiori, la conferma degli esami in presenza per tutti, arrivata venerdì con le due ordinanze firmate dal ministro Patrizio Bianchi, con la Maturità che partirà il 16 giugno, sembra invece di fatto escludere l’ipotesi di un allungamento del calendario, anche se una decisione ufficialmente non è stata presa. Più probabile che si pensi di colmare gap e lacune che si sono accentuate con la didattica a distanza con lezioni anche pomeridiane ed eventualmente a distanza, che sindacati e docenti chiedono vengano remunerate a parte. Del resto il ministro, nelle sue prime uscite pubbliche, questa settimana, ha sottolineato che «la scuola non è stata ferma» in questi mesi e, comunque, anche laddove vi sono stati problemi con la didattica a distanza, «le difficoltà non sono distribuite in modo lineare in tutto il Paese: noi ci mettiamo dalla parte dei territori con maggiori difficoltà». Ogni decisione, ha comunque sottolineato Bianchi, verrà presa di concerto con le Regioni.

L’ipotesi di prolungare le lezioni alle sole Elementari non vede comunque contrari i sindacati dei prèsidi. L’associazione nazionale prèsidi di Roma e Lazio sposa l’ipotesi di tenere aperte le scuole fino al 30 giugno per i più piccoli. «Ci sono stati diversi insegnanti delle Elementari – spiega Mario Rusconi, che guida l’Anp di Roma e Lazio – che mi hanno raccontato che soprattutto i bambini di Seconda, all’inizio dell’anno scolastico, avevano grosse difficoltà a leggere e scrivere, avendo fatto il secondo quadrimestre della prima elementare in dad. La scuola, non dimentichiamolo, è fatta per gli studenti, per formarli». Anche Paola Serafin, che guida i dirigenti scolastici della Cisl, dice che il sindacato che rappresenta è certamente favorevole. «In realtà la Primaria è rimasta sempre aperta – ricorda la dirigente sindacale – e con le varianti che si stanno diffondendo, bisognerà ben valutare questa proposta e dovranno essere messi all’opera tutti i protocolli necessari. Ma non sarà certo la scuola a tirarsi indietro».

E mentre parte la campagna di vaccinazione anche per il personale della scuola, un altro nodo si profila all’orizzonte: in alcune Regioni, come il Lazio, rimangono fuori dalle vaccinazioni tutti coloro che risiedono in un altro territorio, i pendolari insomma. «Se noi somministrassimo il vaccino a persone residenti in Campania o Abruzzo – ha spiegato l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato – non avremmo dosi per tutti i cittadini del Lazio. Giustamente c’è il personale che viene da altre regioni, ne condivido l’esigenza e l’abbiamo sottoposta al governo e al commissario Arcuri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA