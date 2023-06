«La raccolta dei rifiuti in strada non sia un ostacolo per fragili e anziani»

L’accessibilità degli ambienti urbani e sociali in modo sicuro, protetto e fruibile è uno dei temi sensibili quando si parla di vivibilità della città soprattutto per le persone più fragili, anziani, ipovedenti e non vedenti. Con l’obiettivo di garantire l’espressione effettiva e piena di questo diritto di cittadinanza, il Comune di Bergamo, Aprica, le organizzazioni sindacali, i Centri per tutte le età e il Comitato provinciale per l’abolizione delle Barriere architettoniche sono impegnate a mettere in campo una serie di azioni, tra cui il corretto posizionamento a bordo strada dei contenitori della raccolta differenziata.