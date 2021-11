Laboratorio Tantemani, 4 appuntamenti per creare regali di Natale originali Bergamo, a novembre e dicembre alle Officine Tantemani sono in programma 4 appuntamenti condotti dai partecipanti del Laboratorio per preparare piccoli regali fatti a mano e originali per amici e parenti. Ecco le date e come partecipare.

Novembre è appena iniziato, ma l’aria si rinfresca e le giornate si accorciano, il Natale si avvicina e il Laboratorio Tantemani, progetto della Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo di creazione di prodotti d’abbigliamento e artigianato rivolto a persone con disabilità o con fragilità di diverso tipo, finalizzato a valorizzare le capacità e competenze di ognuno e a dare strumenti di autonomia e indipendenza, ha pensato di aprire al pubblico con 4 appuntamenti laboratoriali il sabato pomeriggio per realizzare a mano i propri regali natalizi.

Dal 13 novembre, infatti, approfittando dell’apertura dello shop delle Officine Tantemani anche al sabato pomeriggio, è quindi aperto l’invito a chiunque voglia visitare lo spazio e passare dei pomeriggi diversi creando dei piccoli pensieri originali da mettere sotto l’albero. Davide Pansera, direttore creativo del progetto, spiega il senso di questi appuntamenti collocati all’interno del contesto di Tantemani: «Laboratorio Tantemani è un laboratorio formativo, espressivo e artigianale per persone con disabilità cognitiva. Saranno proprio i partecipanti al laboratorio a condurre i workshop creativi di modo che questi diventino, per chi si iscrive, oltre che un momento di espressione creativa, un’occasione di incontro e di confronto con persone con disabilità. L’obiettivo è che le competenze creative e di autonomia costruite nell’ambito di Laboratorio Tantemani vengano messe al servizio della comunità riconoscendo agli utenti un ruolo attivo di trasmissione di saperi».

Gli appuntamenti in programma sono 4 e si svolgono in due fasce orarie dalle 15 alle 16 e dalle 16 alle 17, per partecipare è consigliata l’iscrizione dal sito:

Sabato 13 novembre

Laboratorio di decorazione su Ceramica

I partecipanti del Laboratorio Tantemani guideranno nella decorazione di un piccolo oggetto di ceramica: un ciondolo, un piattino e altri piccoli oggetti. A chi vuole partecipare non resta altro da fare che liberare la fantasia e sperimentare tecniche di decorazione su ceramica.

Il laboratorio è gratuito, il costo per la cottura di ogni pezzo è di 3€.

Sabato 27 novembre

Biglietti di Natale

Per preparare biglietti di auguri originali e personalizzati proponiamo un laboratorio di ricamo creativo su carta.

Bastano ago, filo e spirito natalizio, i partecipanti più esperti del Laboratorio Tantemani insegneranno come ricamare i vostri più cari auguri su cartoline natalizie vintage!

Laboratorio gratuito.

Sabato 4 e 11 dicembre

Ritratti Sfacciati

I partecipanti al Laboratorio Tantemani si mettono all’opera con un loro ormai grande classico: i ritratti sfacciati. Basta prenotarsi e venire con il proprio miglior sorriso per mettersi in posa e farsi ritrarre, oppure portare una fotografia per far fare un ritratto da regalare. Ogni persona iscritta riceverà 4 diversi ritratti, di cui uno in cornice.

Costo: 10€

Per partecipare è consigliata la prenotazione: https://tantemani.it/workshop

Per informazioni: [email protected]

