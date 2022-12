L’Agenda de L’Eco per un 2023 tutto azzurro

Azzurro come il cielo sereno, questo è il colore di copertina della nuova agenda giornaliera de L’Eco di Bergamo che i lettori possono acquistare in edicola con il quotidiano a partire da mercoledì 14 dicembre. Una pratica agenda planner, formato 13x21 centimetri, con tanto spazio per prendere nota di appuntamenti, scadenze, compleanni e anniversari, indispensabile per organizzare al meglio le proprie giornate per tutto il 2023. Ad aggiungere un tocco di eleganza la morbida copertina con laccio elastico per la chiusura. L’agenda planner 2023 è in vendita fino all’inizio di gennaio (salvo esaurimento) in tutte le edicole della provincia di Bergamo a soli 5,50 euro oltre al prezzo del quotidiano, prezzo speciale reso possibile grazie agli sponsor dell’iniziativa: Map Spa, Elettromeccanica Madaschi, Medical Udito, Arredamenti Capelli, Brembo ascensori, Coop lombardia, Latteria Sociale Branzi. Gli abbonati possono acquistarla in edicola senza pagare il sovrapprezzo del quotidiano mostrando la copia del giornale ricevuta in abbonamento.