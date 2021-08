La cuspide con la croce della chiesa di San Bernardino a Lallio messa in sicurezza dai Vigili del fuoco

Lallio, campanile danneggiato dal maltempo: intervengono i Vigili del fuoco a ripararlo - Le foto La cuspide con la croce della chiesa di San Bernardino a Lallio era stata danneggiata dal maltempo di lunedì scorso.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i Saf della centrale di Bergamo sono intervenuti, nella mattina di giovedì 19 agosto, per mettere in sicurezza la cuspide con la croce della chiesa di San Bernardino a Lallio. La cuspide era stata danneggiata dal maltempo di lunedì scorso. La chiesa di San Bernardino è la più antica costruita in onore del grande Santo senese, nello stesso anno della canonizzazione (1450).

© RIPRODUZIONE RISERVATA