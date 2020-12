L’antitaccheggio suona, ma cerca di scappare

Bloccato da «Legami» con merce rubata in più negozi Si aggirava per il concept store Legami, di piazza Pontida a Bergamo, quando ha tentato di uscire ma l’allarme dell’antitaccheggio del negozio ha iniziato a suonare. È successo domenica 20 dicembre intorno alle 12.30.

Fermato dai commessi, il giovane ha cominciato a correre per il negozio per non essere bloccato ma in aiuto sono arrivati gli agenti della Vigilanza italiana Bergamo chiamati dall’esercizio commerciale.

Il giovane è stato poi bloccato e arrestato dagli agenti della Polizia di Bergamo, chiamati e intervenuti sul posto. Nel negozio, oltre a rubare, aveva anche spintonato una donna, sempre nel tentativo di farla franca e di uscire dal negozio per scappare. Da una perquisizione è risultato che avesse con sè merce rubata anche da altri negozi del centro cittadino.

