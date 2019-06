Assalto di auto e moto, scattano le multe

In bus agli estivi? Biglietto di ritorno gratis Da mercoledì l’iniziativa, a fronte di una consumazione di almeno 10 euro. Bisognerà presentare il biglietto di andata in pullman alla cassa degli spazi allestiti lungo le Mura.

La chiesa di Sant’Agostino spunta nel mare di specchietti e parabrezza sul piazzale sterrato, deserto di giorno e regno delle moto la sera. Giovedì erano centinaia, molte parcheggiate anche sullo spazio pedonale, a far da contraltare alle auto lasciate a fianco del campo della Fara. Quest’ultime tutte in divieto. Intervenuti su chiamata dei residenti, gli agenti della Polizia locale non hanno potuto far altro che staccare sanzioni a raffica: 60 in poche ore tra Sant’Agostino, San Michele e San Vigilio.

Trovare uno spazio è più complesso che districarsi in un labirinto. I critici parlano di invasione, gli ottimisti di vivacità: di sicuro la città e i suoi cittadini hanno subito una trasformazione rispetto a una decina di anni fa. C’è sempre il pienone. E le moto sono le padrone assolute anche perché non hanno l’obbligo di rispettare gli orari imposti dalle telecamere a guardia della zona a traffico limitato in vigore nelle sere di venerdì e sabato e durante la giornata di domenica. Dalle auto parcheggiate un po’ in ogni dove, anche in posti impensabili, si è passati all’incursione massiccia di motorini e motorette. Con il risultato che ora è difficile perfino trovare uno spiraglio per lasciare le due ruote.

La situazione è nota ai gestori degli spazi allestiti lungo le Mura, il «Giro Mura», sugli spalti di Sant’Agostino e di San Michele. Che da mercoledì della prossima settimana, sono pronti a lanciare un’iniziativa per incentivare l’uso dei mezzi pubblici: «Chi salirà in Città Alta con i mezzi pubblici di Atb, riceverà in cambio un biglietto di ritorno, offerto dall’estivo in seguito ad una consumazione – spiega Samuel Palacio, uno dei responsabili degli estivi dentro le Mura –. Stiamo finendo di impostare una campagna di comunicazione sui social, per informare il più possibile di questa nuova opportunità». Il biglietto di ritorno gratuito (a tariffa urbana, valido per bus e funicolare) sarà offerto da «Giro Mura» una volta presentato in cassa il biglietto di andata. Il cadeau sarà offerto a fronte di una consumazione di almeno 10 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA