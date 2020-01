L’assessore Terzi e Trenord a Bergamo Tv

Treni e pendolari: fai qui le tue domande Alle 21 di giovedì 16 gennaio alla trasmisssione «Bergamo in Diretta» saranno presenti l’assessore regionale Claudia Terzi, e l’amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri. Se vuoi porre qualche domanda agli ospiti in studio scrivici qui.

Puntata dedicata ai trasporti, e in particolare alla situazione dei treni, quella di «Bergamo in diretta», in onda alle 21 di giovedì 16 gennaio su Bergamo Tv (canale 17 del digitale terrestre) e on line sul sito web e sulla pagina Fb de L’Eco di Bergamo.

Se avete dei quesiti o delle considerazioni per gli ospiti in studio potete scriverle anche qui nei commenti.

In studio con Lorenzo Pagnoni, il giornalista de L’Eco di Bergamo Dino Nikpalj, con ospiti Claudia Terzi, assessore regionale ai trasporti e Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord. In collegamento il consigliere regionale Niccolò Carretta e i rappresentanti bergamaschi del Comitato pendolari. Una puntata che si annuncia decisamente calda alla luce dei problemi che quotidianamente affliggono i pendolari bergamaschi, anche alla luce della recente decisione della Giunta regionale di affidare ancora a Trenord il servizio ferroviario in Lombardia per il periodo 2021-2030.

