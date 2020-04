Lavoratori di Rsa e addetti alle vendite

Video denuncia Cisl: mancano protezioni Il video denuncia con alcune testimonianze. Citerio, Fisascat Cisl Bergamo: «A rischio i lavoratori e le loro famiglie».

La Fisascat Cisl Bergamo pubblica una video denuncia su You Tube: nelle case di riposo e nei servizi assistenziali mancano dispositivi e i lavoratori restano in grave pericolo.

Guarda il video:

«Questo video – dice Alberto Citerio, segretario generale Fisascat Cisl di Bergamo – è stato realizzato con il contributo di lavoratrici e lavoratori che operano tutti i giorni in attività o servizi a rischio. In questa fase dell’emergenza non è più rinviabile la soluzione al problema dei dispositivi di protezione individuale per chi opera tutto il giorno a contatto con pazienti o clienti, per il bene degli operatori , delle loro famiglie, degli ospiti delle Rsa o clienti dei negozi».

