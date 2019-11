Lavori alla rotonda di via San Bernardino

Caos traffico in centro a Bergamo Serata difficile quella di giovedì 21 novembre per gli automobilisti che escono dalla città in direzione Curno.

Caos traffico nella serata di giovedì 21 novembre dal centro città verso la provincia, in direzione Curno. I lavori di asfaltatura in corso alla rotonda di via san Bernardino stanno causando notevoli rallentamenti per gli automobilisti che da Bergamo escono dalla città verso Curno. Code in centro e poi in via Paleocapa, via San Bernardino, via Previtali, via San Giorgio, via Moroni, ma anche in via Autostrada.

Via Paleocapa

