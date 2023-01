Lavori alle gallerie, chiusure notturne sull’Asse a partire da lunedì 30 gennaio

Anas ha programmato i lavori di manutenzione periodica alle lamiere metalliche a protezione delle gallerie «Papa Giovanni XXIII», «San Roberto», «Lesina» e «Sant’Alessio» lungo l’Asse interurbano in territorio di Bergamo.

Per eseguire i lavori in sicurezza e mitigare i disagi al traffico, sono state programmate delle limitazioni in orario notturno con chiusure alternate.