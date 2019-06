Lavori, da domani chiude la Briantea

fra la rotonda Locatelli e quella Auchan Da venerdì 21 a mercoledì 26 giugno divieto di transito per la realizzazione di una nuova pista ciclabile, e relativo sottopasso, che collegherà Loreto e l’ospedale «Papa Giovanni XXIII».

Si annunciano sei giorni di fuoco per il traffico: da venerdì 21 a mercoledì 26 giugno chiude il tratto della Briantea compreso tra la rotonda Locatelli di Longuelo e quella dell’Auchan. Il divieto di transito su uno dei collegamenti principali della città è necessario per la realizzazione di una nuova pista ciclabile, e relativo sottopasso, che collegherà Loreto e l’ospedale «Papa Giovanni XXIII». L’intervento, da 1,5 milioni di euro, è a carico della società «Life Source», come standard pubblico per l’operazione del polo ricettivo della Trucca. Il cantiere andrà avanti h 24 e il direttore dei lavori spera che possa terminare già lunedì, con la riapertura della circolazione. I percorsi alternativi sono l’Asse interurbano e le direttive dei quartieri di Longuelo, Loreto e Villaggio degli Sposi. Ecco perché il Comune ha annunciato che la polizia locale aumenterà il presidio della zona per garantire la sicurezza ed evitare intasamenti.

