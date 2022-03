Lavori di riqualificazione del centro piacentiniano: completata la ripavimentazione di piazzetta Piave

Il cantiere Si allarga a via Monte Sabotino, piantati 8 carpini in piazza Dante. Nuovi posti per residenti alla rotonda dei Mille, stalli per moto in piazza Matteotti; in largo Belotti i posti riservati alla Procura.

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di tutti e tre i lotti per la riqualificazione del centro piacentiniano di Bergamo: da poco più di una settimana è in corso la rimozione dell’asfalto lungo piazza Matteotti, l’ultimo – in ordine cronologico – dei cantieri attualmente in corso nell’area, mentre continuano i lavori in piazza Dante e in Largo Gavazzeni.

Come cambia la mobilità

Diverse, però, le novità di questi ultimi giorni, a cominciare dalla mobilità: il nuovo assetto di piazza Matteotti e via Crispi ha eliminato posti per residenti per poter consentire il transito regolare dei veicol i. L’Amministrazione ha realizzato, a compensazione, nuovi stalli di sosta gialli intorno alla rotonda dei Mille per attutire l’impatto dei lavori, che si protrarranno, seppur su diverse fasi d’intervento, fino a dicembre 2022 . Resa nota anche la nuova posizione dell’edicola di piazza Matteotti, quella sita di fronte al Caffè del Colleoni: l’edicola continuerà la propria attività sulla piazza, semplicemente spostandosi di pochi metri rispetto alla posizione attuale e «girandosi» nella direzione opposta, ovvero verso Palazzo degli uffici del Comune di Bergamo. Nuovi posti per le moto sono stati realizzati, inoltre, nelle scorse ore in piazza Matteotti.

Come vanno gli altri cantieri

Si è allargato a via Monte Sabotino, invece, il cantiere del primo lotto, quello che riguarda piazza Dante: la via, in concomitanza con la piazza, sarà rialzata e pavimentata, in modo da realizzare uno spazio omogeneo e in continuità. Sono quindi stati trasferiti in Largo Belotti i posti riservati a Procura e forze di Polizia: il Comune ha posato nei giorni scorsi la relativa segnaletica, sia orizzontale che verticale.

Nel frattempo è stata restituita alla città Piazzetta Piave, sulla quale è stato re-installato il dehor del Caffè Balzer: la piazza è stata ripavimentata completamente, con inserti che recano alcuni versi di opere di Gaetano Donizetti, costruendo un dialogo con l’ingresso del Teatro.

Non solo: sono stati piantati proprio nei giorni scorsi gli 8 carpini previsti dal progetto sulla piazza. Sono state scelte alberature giovani, ma già di dimensioni importanti, ovvero di altezza di almeno 7-8 metri di altezza. Verrà seguito con attenzione ora il delicato processo di attecchimento delle piante.