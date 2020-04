Le celebrazioni di stasera in ospedale

Alle 21 segui qui il vescovo Beschi Giovedì e venerdì le funzioni dal «cuore del dolore». Sabato la veglia e domenica la Messa in Cattedrale. In diretta su Bergamo Tv e sul nostro sito le celebrazioni con il vescovo Beschi.

Con questa sera e fino a domenica sarà possibile seguire sul nostro sito e su Bergamo Tv le celebrazioni di Pasqua insieme al vescovo Francesco Beschi. Saranno la televisione e Internet a unirci nella preghiera.

Una separazione «fisica» che allarga gli orizzonti e unisce i cuori. Gli appuntamenti delle celebrazioni con il Vescovo, in diretta su Bergamo Tv e il nostro sito web, saranno il Giovedì Santo alle 21, il Venerdì Santo alle 16.30. Il ricordo dell’Ultima Cena, della Lavanda dei piedi, della Passione e della Morte in croce di Gesù li vivremo simbolicamente dal cuore del dolore, dall’Ospedale Papa Giovanni. Come se fossimo sul calvario.

Il Sabato Santo alle 21 e la domenica di Risurrezione alle 10.30, la Veglia pasquale e la celebrazione della Risurrezione saranno dalla Cattedrale, dal cuore della speranza, come per risalire al giardino di Pasqua e vivere il passaggio della Risurrezione che ci auguriamo essere di ciascuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA