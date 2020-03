Le nuove decisioni del premier Conte

Le info in 10 punti, ecco cosa succede Ecco una breve sintesi delle misure annunciate dal premier Conte nella serata di mercoledì 11 marzo.

1. Chiuse tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio con eccezione di beni alimentari, farmacie, para farmacie e beni di prima necessità.

2. Resta consentita la consegna a domicilio.

3. Sospese le attività di bar, pub e ristoranti per tutto il giorno e non solo i ristoranti.

4. Aperte edicole e tabacchi.

5. Chiusi i parrucchieri, gli estetisti, i centri benessere.

6. Invito ad incentivare ferie, congedi retribuiti, il telelavoro.

7. Chiusi i reparti non fondamentali per la produzione. Industrie e fabbriche devono assumere, per proseguire la propria attività, misure adeguate per la tutela della salute.

8. Garantito lo svolgimento dei servizi pubblici, garantiti i trasporti, le poste e le banche restano aperte.

9. Garantite le attività del settore agricolo, zootecnico, alimentare e la loro filiera.

10. Limitare gli spostamenti.

