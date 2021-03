L’Eco di Bergamo in abbinata con

Il Sole 24 Ore per una settimana Da martedì 23 a lunedì 29 marzo compresi, i lettori de L’Eco di Bergamo avranno la possibilità di comprare il nuovo Sole 24 Ore a un euro in più.

Il quotidiano economico ha rivisto il formato, più pratica, e ha arricchito di novità i contenuti. Per l’occasione, in collaborazione con la testata economica, L’Eco di Bergamo dà la possibilità ai propri lettori di comprare il nostro quotidiano al consueto prezzo di 1,50 euro e di acquistare insieme anche Il Sole 24 Ore aggiungendo solo un euro, spendendo quindi in tutto 2,50 euro anziché 3 euro.

La stampa a Erbusco Il Sole 24 Ore ha assunto la nuova veste verticale dall’uscita del 16 marzo e con la stessa edizione è iniziata la stampa del quotidiano economico presso il Centro stampa quotidiani Csq di Erbusco, il polo dell’editoria voluto da L’Eco di Bergamo e Giornale di Brescia, operativo da aprile 2000 per la stampa di quotidiani, periodici e singole produzioni e arrivato oggi a 100 milioni di copie distribuite ogni anno nell’Italia centrosettentrionale. Con il formato «Rhenish», il Sole 24 Ore è passato dal 40 per 56 del Broadsheet al 35 per 53, con una colonna in meno per un utilizzo più maneggevole.

Rispetto al classico Tabloid, risulta più verticale. A questo, spiega una nota del Gruppo 24 Ore, si aggiungono «una nuova scansione dei contenuti, nuove sezioni e una nuova app ricca di funzionalità innovative». «Stiamo vivendo un momento di difficoltà. Ed è in momenti come questo che è necessario non fermarsi. L’unico modo di uscirne è puntare sullo sviluppo e sull’innovazione», sottolinea Fabio Tamburini, direttore responsabile del Sole 24 Ore. «Noi stiamo seguendo questo cambiamento concretamente: voltiamo pagina puntando sul nuovo formato del Sole 24 Ore. È un’iniziativa coraggiosa che non si lascia travolgere dalla crisi. Il formato - continua Tamburini - viene ridotto di una colonna, sarà più compatto, ma non si ridurranno i contenuti. Puntiamo sulla selezione degli argomenti e la capacità di un racconto sintetico e puntuale dei fatti».

