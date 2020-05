L’elegante danza degli stambecchi

In bilico sul muro della diga - Video

Come succede usualmente in questo periodo dell’anno gli stambecchi ci regalano questo spettacolo sempre affascinante. Le passeggiate sul muro verticale della diga del Barbellino in Alta Valle Seriana per leccare il liquido salino che trasuda dal cemento. Guarda lo stupendo video realizzato da Mirco Bonacorsi.