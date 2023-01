L’ex Diurno apre le porte alla Capitale: sabato 28 un concerto jazz

Un primo assaggio dei nuovi spazi ci sarà con «Unexpected Jazz», la rassegna di concerti jazz «in luoghi che non ti aspetti»: luoghi d’eccezione di città bassa, poco noti o normalmente non destinate ad azioni musicali - come appunto l’ex Diurno, la sala degli Specchi di Palazzo Frizzoni, Intesa Sanpaolo in piazza Vittorio Veneto, ex Diurno in piazza Dante, Chiesa del Monastero Matris Domini di via Locatelli, Chiesa del Monastero di San Benedetto in via Sant’Alessandro, Sportello polifunzionale di Palazzo Uffici - dove musica e arte si fonderanno in un intreccio. Ciascun concerto, della durata massima di 30 minuti, sarà preceduto da una breve introduzione che racconta storia e curiosità delle sale che lo ospitano, un dialogo capace di potenziare i linguaggi espressivi. Il progetto si avvale della direzione artistica di Tino Tracanna.