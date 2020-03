Un frame del video del turista in via Partigiani ripreso da Marco Saita

L’«Hallelujah» di Cohen sui tetti della città

Il video di un turista che canta a Bergamo Un video trasmesso in Fb di un turista che canta la nota canzone di Cohen. Un bergamasco lo riprende e si emoziona.

Marco Saita si è affacciato alla finestra e lo ha sentito cantare. L’avvocato bergamasco si è commosso e ha condiviso in Facebook con questo video la musica di un turista inglese, forse americano, a Bergamo con la sua famiglia. La canzone è conosciuta e molto amata, una vera e propria preghiera in note e parole, in questi giorni ancora più emozionante.

La canzone «Hallelujah» di Leonard Cohen si diffonde così dai tetti di una Bergamo silenziosa e addolorata. A realizzare il video è appunto Marco Saita, in via Partigiani, a Bergamo: «Sono inglesi, forse americani, non so - scrive in un post il bergamasco -. Vedo i bambini da giorni giocare sul terrazzo. Erano venuti a visitare una Città stupenda, con delle Mura che nemmeno il castello della Playmobil. Sono prigionieri come noi, adesso, qui, insieme a noi».

