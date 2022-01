L’inchiesta de L’Eco «I quartieri al centro» fa tappa a Grumello del Piano Grumello del Piano è un quartiere fortunato: è l’ultimo della periferia sud che ha conservato un Parco agricolo. E’ su questo ultimo baluardo della natura che si concentra lunedì 17 l’inchiesta de L’Eco di Bergamo “I quartieri al centro”.

Accanto all’aspetto ecologico emerge un dato statistico molto particolare che pone Grumello tra i record delle realtà multietniche della periferia di Bergamo . S ul giornale lunedì 17 gennaio scoprirete quanti stranieri aveva Grumello nel 1987 e quanti oggi: il dato vi sorprenderà!

Accanto agli approfondimenti ci saranno anche le voci dei residenti che, in particolare, hanno messo in luce la mancanza quasi totale di botteghe. C’è chi punta il dito anche sull’eccessiva costruzione di case popolari rispetto a quella di mercato libero.



E tra qualche criticità, non mancano gli aspetti positivi come la ricucitura di parte del quartiere attraverso la via Montessori che corre parallela al Parco agricolo. Non resta che andare in edicola lunedì 17 gennaio per scoprire tutti gli approfondimenti su Grumello del Piano dal 1987 a oggi.

