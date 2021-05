Lombardia: in poche ore 221 mila 30enni hanno aderito alla campagna vaccinale L’assessore al Welfare Letizia Moratti: già aderito il 65% degli over 40. Fedriga: possibile addio alle fasce di età dal 10 giugno.

«221mila 30enni hanno aderito alla campagna vaccinale in poche ore. Le adesioni (5,5 milioni) intanto continuano a crescere per tutte le fasce d’età, con i 40enni che arrivano al 65%, 78% per i 50enni, sfiorano il 90% gli over 60. L’88% degli over 80 immunizzato con prima e seconda dose»: lo scrive la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter nella mattinata di giovedì 27 maggio dopo l’avvio dalla mezzanotte di ieri delle prenotazioni per la fascia 30-39 nel quadro della campagna vaccinale anti Covid.

L'88% degli over 80 immunizzato con I° e II° dose. — Letizia Moratti (@LetiziaMoratti) May 27, 2021

Intanto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ritiene che «potrebbe essere anticipata rispetto al 10 giugno la possibilità di aprire» la prenotazione alle vaccinazioni a tutti senza distinzione per fasce di età. «Oggi di fatto tutte le Regioni stanno correndo – ha dichiarato nella mattinata il presidente del Friuli Venezia Giulia a Radio Anch’io su Radio Uno Rai –. Il problema non sono le fasce d’età in questo momento, ma l’adesione alla campagna vaccinale: abbiamo ancora una resistenza soprattutto in certe fasce d’età». «C’è una piccola parte molto limitata di no vax - ha osservato - altre invece sono persone che hanno paura e hanno bisogno di rassicurazione. C’è stata una comunicazione molto caotica sui vaccini, pensiamo a cosa è successo su AstraZeneca. Dobbiamo rassicurare e dire alle persone che si devono affidare alle evidenze scientifiche e non all’emotività».

