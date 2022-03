Lombardia, ipotesi di ospitare profughi ucraini negli ex Covid hotel»

In Lombardia si valuta la possibilità di ospitare i profughi in arrivo dall’Ucraina nei Covid hotel con cui le convenzioni sono in scadenza . Lo ha spiegato la vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti , a margine dei lavori del Consiglio regionale.

« Non abbiamo ancora la percezione chiara di quanti saranno i profughi e quando arriveranno , siamo in contatto con la prefettura di Milano e stiamo verificando assieme in funzione degli arrivi come organizzarci» per l’accoglienza, ha detto Moratti. «Sempre insieme alla Prefettura, stiamo valutando la possibilità di mettere a disposizione gli hotel Covid, con cui gli accordi scadono adesso. Sono 5 a Milano 2 a Bergamo e uno a Varese », ha aggiunto Moratti.