Lovere, il limite è a 90 o a 70 Km/h?

I cartelli diversi in galleria non aiutano A chi viaggia da Bergamo verso la Valle Camonica, infatti, i cartelli indicano il limite massimo a 70; a chi in direzione contraria, il limite è di 90 km/h.

Da una parte i cartelli stradali indicano 70, dall’altra 90. Qual è allora il vero limite di velocità nella galleria Lovere della statale 42? La risposta è 90, ma l’incongruenza fra i vari cartelli genera parecchia confusione fra gli automobilisti. A chi viaggia da Bergamo verso la Valle Camonica, infatti, i cartelli indicano il limite massimo a 70; a chi in direzione contraria, il limite è di 90 km/h, velocità massima sulla quale da quasi due mesi è tarato l’autovelox del Comune di Lovere posizionato all’uscita del tunnel per multare chi corre.

Il dibattito su quale sia dunque la corretta velocità massima da rispettare si era acceso subito dopo l’innalzamento dei limiti deciso dall’Anas in seguito ai lavori di rifacimento del fondo stradale e dell’asfalto all’interno della galleria. «Abbiamo ricevuto – spiega Michele Lorandi, comandante della polizia locale di Lovere – diverse richieste di chiarimento. La premessa è che non ci sarebbe nessun errore, visto che il codice della strada non obbliga ad avere lo stesso limite di velocità su entrambe le corsie di marcia». Ma nel caso specifico, la difformità deriva da un’incongruenza che il gestore della statale è sollecitato a risolvere: «L’ordinanza – spiega infatti lo stesso Lorandi – con cui Anas ha autorizzato l’innalzamento del limite di velocità da 70 a 90 riguarda tutto il tratto in galleria. In seguito a questa decisione, sono stati sostituiti i cartelli indicanti il nuovo limite di velocità per chi viaggia verso Bergamo, ma non quelli posizionati sulla corsia opposta». Si attende una decisione, anche in merito ai cartelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA