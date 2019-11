Luci sulla gru sulla Briantea

Diventa un albero di Natale La curiosità: una gru alta 40 metri illuminata come un enorme albero di Natale.

L’impresa Cospe, a cui è stata commissione dalla Life Source la realizzazione del polo alberghiero tra la Briantea e l’ospedale Papa Giovanni XXIII, ha acceso per la prima volta questo grande «albero di Natale», lunedì 265 novembre dalle 18. Spiega Alberto Pezzotta, titolare dell’impresa Cospe: «La nostra impresa da molti anni prepara un allestimento natalizio simbolico in uno dei nostri cantieri. Questo è alle porte di Bergamo e vicino all’ospedale, così lo potranno vedere i residenti, gli automobilisti che entrano in città e anche i pazienti dell’ospedale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA