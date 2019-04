Lunedì dell’Angelo con le tradizioni La Maresana resta il luogo del cuore

Lunedì dell’Angelo con le tradizioni

Come ogni Pasquetta che si rispetti, torna anche quest’anno-meteo permettendo- la più classica delle scampagnate, quella sui colli della Maresana. Una tradizione che accompagna da decenni ogni bergamasco doc, soprattutto i cittadini, perchè per loro Pasquetta è da sempre sinonimo di Maresana. La gita sul monte alle porte di Bergamo, con plaid, panini, borracce e colombina in saccoccia, mette d’accordo tutte le famiglie perché i bambini possono scorrazzare liberi sui prati.

Il picnic di primavera della Maresana, tra l’altro, è una meta raggiungibile anche in auto: bisogna prendere la direzione di Ponteranica o Sorisole e, a poche decine di metri dal confine con la città, seguire i cartelli che indicano la salita verso il colle. Ma per chi ama camminare, c’è la possibilità di raggiungere i colli a piedi e in soli trenta minuti percorrendo il sentiero 533 che parte dal Monterosso; in questo caso è meglio lasciare l’auto in via Quintino Basso, in Viale Giulio Cesare e in via Galilei.

