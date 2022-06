Lutto a Bergamo, addio a Bonaventura Grumelli Pedrocca

Fondatore del Consorzio Tutela Valcalepio, co-fondatore della Cantina Sociale Bergamasca e Presidente di Confagricoltura Bergamo per diversi anni, era conosciuto da tutti con il soprannome amichevole di Nino, benvoluto per la sua attenzione al sociale, alla cultura e alla sua dedizione incredibile per il territorio bergamasco. Proprietario di un’azienda vitivinicola - La Tordela a Torre de’ Roveri -, grazie a lui la valorizzazione del vino bergamasco, con l’obiettivo di portare il Valcalepio fuori dai confini locali. Si è, inoltre, distinto per il suo impegno politico: fu vicepresidente dal 2004 de La Provincia di Bergamo con Valerio Bettoni presidente e assessore provinciale alle Attività Produttive.