Magnetica e affascinante, la superluna

Sancisce l’arrivo della primavera Già i primi scatti della super luna della sera di mercoledì 20 marzo. Daniela Pesenti ci manda questo bellissimo scatto dal monte Grem.

Non perdetela, perchè comunque è uno spettacolo non così usuale. Nella notte tra il 20 e il 21 marzo, infatti, la luna piena sarà ancora più bella del solito. In questa fase apparirà grandissima e luminosissima in virtù del fatto di essere molto più vicina del solito alla terra.

L’equinozio di primavera cade oggi, 20 marzo, alle ore 22:58, alle 2.43 di giovedì 21 marzo sarà completamente piena, una coincidenza che non si verificava da ben 19 anni e che non potremo rivedere fino al 2030.

Se potete, visto anche la giornata particolarmente tersa, non perdetevi lo spettacolo che la nostra lettrice Daniela Pesenti ha già fotografato e prontamente inviato in redazione. È la superluna che sorge, vista dal monte Grem.

super luna

(Foto by Daniela Pesenti)

