«Malghe aperte» domenica per far conoscere la vita degli alpeggi Alpeggi aperti al pubblico domenica 5 settembre in Lombardia: in Bergamasca partecipa il Consorzio Formai de Mut dell’Alta Val Brembana.

Alpeggi aperti al pubblico domenica 5 settembre in Lombardia. Prende, infatti, il via l’iniziativa «Malghe aperte», organizzata dalla Regione, Ersaf e i consorzi di tutela dei formaggi Dop, allo scopo di celebrare l’impegno delle aziende agricole nella gestione degli animali al pascolo e nella produzione delle eccellenze casearie.

Domenica, l’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi, accompagnato da sindaci e presidenti delle Comunità Montane del territorio, visiteranno alcuni alpeggi, facendo in modo che l’iniziativa sia anche un momento di confronto con alpeggiatori e amministratori locali per discutere e approfondire le problematiche e le risorse legate al tema degli alpeggi in Lombardia. «Gli alpeggi e la tradizione casearia delle malghe rappresentano un patrimonio di grande importanza per l’agricoltura e la montagna lombarde», spiega l’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi.

Partecipano le malghe aderenti al Consorzio per la tutela del formaggio Silter (Sondrio), Consorzio Tutela Valtrompia (Brescia), Consorzio per la tutela dello Strachitunt Valtaleggio (Bergamo), Consorzio per la Tutela dei Formaggi Valtellina Casera e Bitto (Sondrio), Consorzio Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana (Bergamo).

