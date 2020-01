Malpensata, si sente male per strada Malore fatale per un uomo di 64 anni

I soccorsi in azione in via don Bosco a Bergamo (Foto by Colleoni)

Malore fatale per un uomo di 64 anni Si è accasciato a terra e ha battuto la testa in via don Bosco a Bergamo: immediati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare.

Si è sentito male per strada intorno alle 17 di venerdì 3 gennaio mentre era seduto sul marciapiedi in via San Giovanni Bosco, nel quartiere della Malpensata a Bergamo, confuso dai fumi dell’alcol. Un passante si è avvicinato per dare un aiuto e lui si è alzato, ha percorso alcuni metri ma si è accasciato a terra battendo la testa.

Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per Pietro Fornoni, 64 anni, originario di Ardesio, ospite per tanti anni dell’Opera Pia Bonomelli e molto conosciuto nel quartiere per il suo impegno anche in parrocchia, non c’è stato niente da fare. Sul posto sono sopraggiunti un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica: i medici hanno cercato di rianimare Pietro ma l’uomo non ce l’ha fatta. Sul posto anche gli agenti della Questura di Bergamo.

