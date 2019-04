Malpensata, trasloco del mercato

Ambulanti sul piede di guerra Pronti al ricorso al Tar contro il trasloco del mercato della Malpensata e lo smembramento tra piazzale Alpini e via Spino. Lunedì 8 aprile marcia verso il Comune.

Lo avevano annunciato, ma ora è definitivo: gli ambulanti rappresentati dall’Ana (l’Associazione nazionale ambulanti) sono pronti a presentare ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale) contro lo spostamento e lo smembramento del mercato della Malpensata in via Spino (dove andranno circa 190 banchi) e piazzale Alpini (con 36 banchi). E lunedì 8 aprile, appena gli ambulanti smonteranno dal mercato, sfileranno in un corteo di protesta verso Palafrizzoni, dove il sindaco Giorgio Gori li riceverà. «Abbiamo 107 ambulanti pronti a firmare il ricorso al Tar e a partecipare al corteo, sarà una coda di 4 chilometri, dato che ogni mezzo è lungo circa 4 metri», annuncia il presidente Ana Lombardia Nicola Zarrella.

