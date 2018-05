Manifestazione in sostegno a Mattarella

In via Tasso bandiere e inno di Mameli Molti bergamaschi hanno risposto all’appello lanciato dal presidente della Provincia Matteo Rossi e partecipato al presidio in sostegno al capo dello Stato Sergio Mattarella.

Bandiera legata attorno al collo, costituzione in mano e inno d’Italia. Molti bergamaschi hanno partecipato al presidio in sostegno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di fronte alla prefettura in via Tasso. L’iniziativa è stata lanciata dal presidente della Provincia di Bergamo Matteo Rossi lunedì mattina: «La situazione è grave - ha spiegato Rossi -. Quello che stiamo vivendo in queste ore è uno dei momenti più drammatici della Repubblica. Il conflitto istituzionale e costituzionale che si è aperto non ha precedenti. Io sto con il nostro presidente Mattarella, che si è mosso in modo ineccepibile e ha usato parole chiarissime nel suo messaggio».

