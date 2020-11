Manifestazione sotto casa di Gori

La procura di Bergamo aprirà un’indagine Il fascicolo sarà aperto nelle prossime ore a carico di una ventina di persone per manifestazione non autorizzata e violazione del coprifuoco.

La Procura di Bergamo nelle prossime ore aprirà un’indagine sulla manifestazione di giovedì sera durante la quale alcune centinaia di persone per protestare contro il nuovo lockdown si sono ritrovate davanti al Municipio e con striscioni, fumogeni e cori, hanno raggiunto l’abitazione del sindaco Giorgio Gori.

Il fascicolo verrà aperto sulla scorta della relazione di servizio trasmessa dalla Questura che ha denunciato una ventina di persone, tra partecipanti e organizzatori, per manifestazione non autorizzata.

In piazza l’altra sera c’erano anche esponenti di estrema desta, di Casapound, negazionisti ed anche commercianti. La manifestazione sarebbe stata organizzata via social e senza preavviso e autorizzazione. I 20 denunciati rispondono anche di violazione del dcpm in quanto sono stati in strada ben oltre l’ora del coprifuoco.

