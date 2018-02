Manutenzione aerei, azienda si amplia

e offre 20 nuovi posti di lavoro a Orio Si tratta della Seas che ha un hangar in aeroporto e lavora sui velivoli di Ryanair.

Un aumento della forza lavoro complessiva del 30 per cento anche per quest’anno, una ventina le nuove assunzioni su Bergamo, e l’espansione dell’attività. Da qui la previsione, in tempi brevi di allargarsi, acquisendo un nuovo spazio accanto all’hangar inaugurato due anni fa all’aeroporto di Orio al Serio, si parla della Seas, la società che si occupa (prevalentemente in Italia) della manutenzione degli aerei Ryanair, e che gestisce l’unico hangar degli irlandesi nel nostro Paese posizionato appunto allo scalo di Orio, dove attualmente operano 60 persone.

