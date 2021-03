Mario Draghi in visita a Bergamo il 18 marzo per la giornata della memoria vittime Covid Ancora non ci sono i particolari, ma Palazzo Chigi ha diffuso la notizia che il Presidente del consiglio verrà in visita nella nostra città.

Palazzo Chigi ha reso pubblica l’agenda degli impegni istituzionali del Premier Mario Draghi per i prossimi giorni. Nella lista è evidenziata anche la presenza del Presidente del Consiglio a Bergamo il 18 marzo prossimo in occasione della giornata della Memoria delle vittime del Covid.

In città e in provincia sono in corso, infatti, i preparativi per celebrare la ricorrenza. Il 18 marzo è il giorno in cui, per la prima volta, i mezzi militari portarono fuori dalla nostra città le bare delle vittime Covid per essere cremate altrove. La foto della colonna di camion fece il giro del mondo e portò il dolore della nostra terra, martoriata dal virus, ovunque.

« È un’attenzione che onora la nostra comunità e di cui siamo sin d’ora grati al Presidente Draghi.» È il tweet del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, appena appresa la notizia della visita del Premier.

Il Presidente del Consiglio #Draghi sarà a #Bergamo il 18 marzo in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di #Coronavirus. È un'attenzione che onora la nostra comunità e di cui siamo sin d'ora grati al Presidente Draghi. pic.twitter.com/bCek4DJAGn — Giorgio Gori (@giorgio_gori) March 5, 2021

