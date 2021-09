Mattinata da incubo per gli automobilisti: lunghe code dalle valli in città Complice il rientro di molti bergamaschi dalle vacanze e la ripresa delle attività si è registrato traffico molto intenso al Rondò delle Valli.

Mattinata da incubo per chi si è messo in auto in città lunedì 6 settembre: complice il rientro di molti bergamaschi dalle vacanze e la ripresa in alcuni casi delle attività scolastiche (per la scuola d’infanzia), si registrano lunghe code che interessano la Circonvallazione delle Valli e le strade di accesso principali dalle valli alla città di Bergamo. Traffico intenso anche al rondò all’uscita dell’autostrada A4. A complicare la situazione del traffico cittadino anche qualche cantiere ancora aperto e piccoli incidenti di lieve entità.

