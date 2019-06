Maturità al via, i risultati degli scrutini

Non ammessi solo il 3,5 per cento L’Esame di Maturità inizierà mercoledì 19, ma non sarà per tutti. Una piccola percentuale dei ragazzi che quest’anno hanno frequentato la quinta superiore non è riuscita a superare l’ultimo scrutinio dell’anno e non potrà accedere alle prove.

Si tratta di circa il 3,5% degli studenti scrutinati. Una performance migliore rispetto al 2018, quando i non ammessi costituivano il 4,6% degli studenti scrutinati. a loro distribuzione però non è uguale in tutti gli istituti.

Ci sono percorsi dove i bocciati sono davvero pochi e altri dove il numero lievita. Tra i virtuosi quest’anno ci sono sicuramente il Mascheroni, il Mario Rigoni Stern e la Scuola d’Arte Fantoni, dove tutti i ragazzi sono riusciti ad accedere all’esame. «A mia memoria – dice Ugo Punzi dirigente scolastico del Mascheroni è una situazione che si registra ogni anno e che va a braccetto con i risultati positivi ottenuti dai ragazzi in tutte le altre classi».

