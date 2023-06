Maturità, al via la seconda prova: Seneca al Classico, Morin a Scienze umane, Obama al Linguistico e 8 quesiti di matematica - Le foto degli studenti

Dopo il debutto, oggi (22 giugno) si torna sui banchi. Archiviata la prima prova, alle 8.30 è partita la seconda prova scritta dell’esame di maturità in tutti gli istituti superiori. Si tratta di un ritorno, dopo tre anni di limitazioni a causa della pandemia. Latino al liceo classico, matematica allo scientifico, la prima lingua straniera al linguistico ed economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, progettazione le scuole tecniche e una traccia sui servizi per gli studenti degli istituti professionali: sono queste le principali materie che i ragazzi e le ragazze dovranno affrontare questa mattina.

Seneca al classico

È un brano di Seneca che si rivolge all’amico Lucilio l’autore deciso dal ministero dell’Istruzione per la seconda prova, latino, al liceo classico.«Chi è saggio non teme il volgo»: cercare il favore della folla non porta felicità ma alla rovina. Seneca mostra all’amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare alla virtù in mezzo ai falsi valori. Al maturando, oltre alla traduzione, nella seconda parte del compito è chiesta la comprensione e l’interpretazione del testo, l’analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema. La durata massima della prova è di 6 ore.

La soluzione di due problemi attraverso lo studio delle funzioni è stato proposto al liceo Scientifico secondo quanto apprende l’Ansa. Per quanto riguarda gli 8 quesiti della prova di matematica del liceo scientifico, diversi di questi riguardano l’analisi matematica - dall’applicazione del Teorema di Rolle allo studio degli zeri di una funzione - combinati con alcuni di geometria (es, dimostrazioni su triangoli e parallelepipedi) e di geometria analitica. Infine - rende noto il sito Skuola.net -, un quesito sul calcolo delle probabilità, inerente un dado truccato.

Morin, Bachelet e Stiglitz a Scienze umane

Al liceo per le Scienze Umane, per l’indirizzo scienze umane, la traccia è formata da due parti. La prima è un brano tratto dall’opera «Il metodo. Etica» del filosofo Edgar Morin. La seconda è invece incentrata su un estratto dagli «Scritti Civili» di Vittorio Bachelet. Al Liceo per le Scienze Umane, per l’opzione economico-sociale, invece, la traccia - di Diritto ed Economia politica - parla di Globalizzazione. Il compito si struttura su due documenti: il primo è un estratto dall’opera «La globalizzazione e i suoi oppositori» dell’economista Joseph Stiglitz, il secondo è un brano tratto dall’opera «Effetti, potenzialità e limiti della globalizzazione. Una visione multidisciplinare», a cura di Pompeo Della Posta e Anna Maria Rossi. Lo riporta il sito Skuola.net.

Ambiente ed economia

All’istituto tecnico a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing la traccia proposta per la seconda prova è incentrata su Economia Aziendale.La società oggetto della prova, per migliorare la reputazione, rafforzare l’immagine aziendale e mostrarsi consapevole e responsabile nei confronti dell’ambiente, ha deciso, pur non essendo obbligata, di integrare la Relazione sulla gestione con una sezione separata contenente la Dichiarazione non finanziaria. Nella prima parte, ai maturandi viene chiesto di redigere lo stato patrimoniale e il conto economico di una società agro-alimentare, in vista di azioni concrete sulla «sostenibilità» in attuazione dei principi ESG (Environmental Social Governance). Nella seconda parte, si richiede di rispondere a due quesiti «tecnici», sui quattro proposti: al loro interno si parla di temi come l’inclusività in azienda e di acquisti responsabili. Lo riporta il sito Skuola.net.

Barnes, Obama e l’Unesco al Linguistico

Al liceo Linguistico, per la prova di Inglese, la traccia si struttura in due parti: nella prima ci sono due testi dei quali è richiesta la comprensione ed interpretazione rispondendo a 15 domande in totale, a risposta chiusa o aperta; il primo brano è tratto dal romanzo «Elizabeth Finch» di Julian Barnes pubblicato nel Regno Unito nel 2022; mentre il secondo brano, intitolato «Being forgetful isn’t stupid - it helps make smarter decisions, scientists say» è un estratto di un articolo scientifico pubblicato sul sito www.indipendent.co.uk. La seconda parte della traccia chiede invece al maturando di produrre due testi originali di 300 parole ciascuno: la prima proposta contiene una citazione di Barack Obama dalla quale prendere ispirazione per la propria produzione, mentre la seconda chiede di scrivere un articolo per un giornale scolastico basandosi su una frase dell’Unesco. Lo dice il sito Skuola.net.

All’istituto tecnico Informatica e Telecomunicazioni, sezione Informatica, la seconda prova di Informatica è basata sullo sviluppo di una piattaforma web per migliorare l’apprendimento nella varie materie attraverso i cosiddetti educational games, ovvero i videogiochi di ambito educativo.

La seconda prova

Le modalità del secondo scritto tornano ad essere quelle «tradizionali»: un tema scelto a livello nazionale e non più dalle singole commissioni d’esame, com’era stato negli ultimi anni. Le discipline scelte per ogni indirizzo di studi sono state comunicate a gennaio di quest’anno: i ragazzi, quindi, hanno avuto modo di esercitarsi sugli ipotetici temi, anche con l’aiuto delle prove degli anni scorsi e di simulazioni ad hoc.